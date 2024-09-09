Göztepe'ye iki müjde birden!

Orta sahada görev yapan oyunculardan Matsuki, İzmir ekibine gelir gelmez sakatlık sorunuyla karşılaştı. Sadece 3'üncü haftadaki Alanyaspor deplasmanında 12 dakika şans bulabilen Japon oyuncu, son Bodrum FK karşılaşmasında da riske edilmedi.

Verilen arada tedavisini tamamlayan ve takımla idmanlara başlayan 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor maçına yetişeceği bildirildi. Göztepe'nin son transferi Victor Hugo da Bodrum FK karşılaşmasında görev yapamadı. Kadroya alınmasına rağmen 90 dakikayı yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da takıma adapte olmaya başladı. Matsuki ve Hugo'nun takıma katılmasıyla önemli eksiklerin giderileceği Göztepe, transfer sezonun bitim tarihi olan 13 Eylül'e kadar bir de santrfor takviyesi yapacak.