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Spor

Göztepe'ye ilk imza Burak Süleyman'dan

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor'dan sol kanat oyuncusu Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:19 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:19
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Süper Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe ilk dış transferini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Kocaelispor forması giyen forvet Burak Süleyman'ı resmen kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Son olarak Kocaelispor forması giyen Burak Süleyman ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İzmir’e gelen oyuncumuz Gürsel Aksel Stadyumu'nu gezdi. 1 Eylül 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen Burak, 2012-13 sezonunda Sancaktepe'de profesyonel futbol hayatına başladıktan sonra Gölcükspor ve Kocaelispor formalarını terletti. Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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