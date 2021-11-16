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Spor

Göztepe'ye Kayserispor maçı öncesi müjde

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik futbolcuların takıma dönecek olması teknik heyeti rahatlattı.

DHA16 Kasım 2021 Salı 10:24 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 10:24
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Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları geçen Halil, Atınç ve Burekovic'in görev verilmesi halinde oynayacak duruma geldiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic ve sağ bek Kerim için de seferberlik ilan edildi. Jahovic'in her geçen gün daha iyi duruma geldiği ve Makedon futbolcunun bir aksilik olmazsa Kayserispor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Kerim'in ise henüz durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.

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