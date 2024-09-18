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Spor

Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş'tan kötü haber!

Göztepeli Kubilay Kanatsızkuş, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 23:08 - Güncelleme:
Göztepe'ye Kubilay Kanatsızkuş'tan kötü haber!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, sol ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay'ın sol ayak bileğindeki bağ yaralanması nedeniyle EMOT Hastanesi'nde kulüp doktoru Prof. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiği belirtilen açıklamada "Oyuncumuzun tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenmektedir. Kubilay Kanatsızkuş'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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