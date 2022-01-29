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Spor

Göztepe'ye Portekizli orta saha geliyor

Göztepe'nin Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Andre Simoes'le ilgilendiği bildirildi.

DHA29 Ocak 2022 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:03
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Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminde sol bek Moubandje, kaleci Piric, golcü Di Santo ve orta saha Tannane ile sözleşme imzalayan Göztepe'nin Portekizli oyuncu Andre Simoes'le ilgilendiği bildirildi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılıların orta sahada oynayan 32 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü. Göztepe'nin yanı sıra Hatayspor'un da Simoes'le ilgilendiği ortaya atılırken, haberde "Simoes'in geleceği Türkiye'den geçebilir" başlığı kullanıldı.

Futbolculuk kariyerine ülkesinde Moreirense takımında başlayan Simoes, 2015-2016 sezonunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya transfer oldu. Son 6,5 sezondur istikrarlı bir şekilde AEK forması giyen Portekizli, bu sezon 14 karşılaşmaya çıktı.

Öte yandan Göztepe'nin transfer listesinde yer alan Kolombiyalı orta saha Didier Moreno ile ilgili şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. Moreno transferini askıya alan yönetim Simoes'le ilgilenmeye başladı.

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