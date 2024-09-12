Göztepe'ye Premier Lig'den yıldız geliyor!

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den flaş bir hamle geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Göztepe, AEK'ye transferinin iptal olması sonrası Chelsea ile David Datro Fofana'yı kiralamak için anlaşma sağladı.

Haberde satın alma opsiyonunun 23.5 milyon euro olacağı ifade edilirken, Chelsea'nin 1 Ocak itibarıyla Fofana'yı takıma geri çağırabileceği belirtildi.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de çıktığı 15 maçta 4 gol 1 asist yapmıştı.