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Spor

Göztepe üç puanı üç golle aldı

Süper Lig'de 22. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu

15 Şubat 2020 Cumartesi19:05 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 19:06

Aykut Kocaman'ın ardından Bülent Korkmaz ile yola devam etme kararı alan İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un golünü 34. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Göztepe'nin golleri 39. dakikada Serdar Gürler, 68. dakikada Andre Castro ve 74. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 33'e yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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