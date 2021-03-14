Göztepe'yi yenen Ankaragücü ateş hattından çıktı

14 Mart 2021 Pazar 15:38 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 15:45

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, Göztepe'yi ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Börven (2) ve Endri Çekiçi attı.

Süper Lig'de üst üste 3. kez kazanan sarı lacivertli takım, puanını 29'a çıkartarak 17. sıraya yükseldi ve düşme hattının dışına çıktı. 39 puanda kalan Göztepe ise 9. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.

28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.

37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

60. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Paintsil'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kitsiou, meşin yuvarlağı bekletmeden kale sahasının önündeki Borven'e attı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

63. dakikada MKE Ankaragücü üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun sağ kanatta hemen ceza sahasının girişine çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Endri Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

90+2. dakikada Paintsil'in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90+3. dakikada Bajdi'nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo (Dk. 59 Paintsil), İbrahim Akdağ, Endri Çekçi (Dki 83 Orkan Çınar), Lobjanidze (Dk. 83 Emre Güral), Alper Potuk (Dk. 65 Diousse), Borven (Dk. 83 Badji)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 71 Murat Paluli), Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 64 Ideye), Esiti (Dk. 64 Zulj), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Jahovic), Nwoboda, Ndiaye

Gol: Dk. 28 ve 60 Borven, Dk. 63 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 57 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Alparslan Öztürk (Göztepe)