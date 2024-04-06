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Spor

Gözü Alex de Souza'nın rekorunda! İşte Mauro Icardi'nin yeni hedefi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi attığı gollerle takıma şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlarken bir yandan da yeni rekorlara göz kırpıyor. Arjantinli yıldız son olarak Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın rekorunu geçmeye çalışacak. İşte detaylar...

6 Nisan 2024 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
Gözü Alex de Souza'nın rekorunda! İşte Mauro Icardi'nin yeni hedefi
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Galatasaray'da ilk sezonunda tartışmalı dönemlerin ardından adından çokça söz ettiren Mauro Icardi önemli maçlarda attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu. Yıldız oyuncu attığı gollerle Galatasaray'a Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşattı.

Arjantinli yıldız Galatasaray'daki ilk sezonunda 26 maçta 23 gol, 8 asistle oynadı. 31 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda oynadığı Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçlarını da boş geçmedi.

Galatasaray yönetimi, kiralık sezonda çok iyi performans gösteren Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den 10 milyon Euro'ya aldı.

Mauro Icardi bu sezonda uzun dönem sakatlık problemi yaşasa da Süper Lig'de gol krallığı listesinde Edin Dzeko'nun ardından 18 golle ikinci sırada yer alıyor. Icardi gol atmasının yanı sıra sarı kırmızılılarda en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor.

Galatasaray'da bu sezon 39 maça çıkan Mauro Icardi, 24 gol, 11 asistle 35 gole etki etti. Yıldız oyuncu, kalan maçlarda Alex'e ait bir sezonda en çok gole etki etme rekorunu kırabilir.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza 2010-11 sezonunda tüm kulvarlarda 28 gol, 16 asistle oynamıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın kalan maçlarında 10 gole etki etmesi halinde Alex'in rekorunu kıracak.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI:

Fenerbahçe (Süper Kupa)

SÜPER LİG

Alanyaspor

Pendikspor

Adana Demirspor

Sivasspor

Karagümrük

Fenerbahçe

Konyaspor

Mauro Icardi, 2 sezonluk Galatasaray kariyerinde 65 maçta 47 gol, 19 asist yaparak 66 gole etki etti.

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