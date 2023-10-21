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Spor

Gözü Hagi'nin rekorunda! Icardi gol atmadan duramıyor!

Mauro Icardi Galatasaray'a geldiği günden bu yana attığı gollerle adında sıkça söz ettirmeyi başardı. Arjantinli golcüsü, Beşiktaş ile oynanacak derbide gol atması halinde sarı kırmızılıların efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale edebilir. İşte detaylar...

Sabah21 Ekim 2023 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Gözü Hagi'nin rekorunda! Icardi gol atmadan duramıyor!
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Galatasaray'da camia Beşiktaş derbisinde yine en çok Mauro Icardi'ye güveniyor. Geldiği günden bu yana derbi maçlarında attığı gollerle dikkat çeken Arjantinli yıldız yine takımın en büyük kozu olacak.

HAGI'NİN REKORUNU KIRABİLİR

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 7 kez derbi maçına çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını 8 defa sarsarak efsane Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Bugün Rams Park'da siyah-beyazlıların filelerini havalandırmayı başardığı takdirde Rumen yıldızı geride bırakarak bir rekorun daha sahibi olacak. İcardi'nin saha içinde özellikle Kerem Aktüroğlu ile güçlü bir pas bağlantısı var.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı. Trabzonspor ve Gaziantep FK'yı 2'şer defa avladı. Samsun, Başakşehir, İstanbulspor ve Antalya maçlarında 1'er defa ağları sarstı. Ligde 8 golle krallık koltuğunda oturan süper yıldız bugün de fileleri havalandırarak hem takımına 3 puan kazandırmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor.

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