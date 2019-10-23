Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, Sarı Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid'le oynadığı karşılaşmanın ardından katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmesiyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. 66 yaşındaki efsanevi isim, İrlanda televizyonu Virgin Media Sport'ta yayınlanan programda o anlarla ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi. Ancak bu, söz konusu maçtan dokuz ay evvel Galatasaray'la sözleşme imzalamadan önce bir Fenerbahçe yöneticisinin hakkımda yaptığı yoruma verdiğim yanıttı. Kendisi, geçirdiğim açık kalp ameliyatından ötürü bana 'kötürüm' demişti.