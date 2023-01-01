Graham Potter: Dürüst olmalı ve gelişmeye çalışmalıyız

Chelsea'nin başında çıktığı ilk 3 maçı kazanan ama sonraki 7 lig maçında 6 kez puan kaybeden menajer Graham Potter, Nottingham Forest ile deplasmanda 1-1 berabere kaldiklar1 maçın ardından konuştu.

Mücadele sonrası konuşan Potter, "Puan kaybettiğimiz için üzgünüm ama daha çok üzüldüğüm bir şey var, oynadığımız oyun. Performansımız hiç yeterli değil. Dürüst olmalı ve gelişmeye çalışmalıyız." dedi.

47 yaşındaki İngiliz menajer, "Oyunu çok yavaş oynadık, kontrol bizdeyken yaratıcı oynayamadık. Forest'e karşı pozisyon üretmek kolay değil. Çünkü, derinde savunuyorlar ve boş alanlara saldırıyorlar. ikinci yarıda acı çektik.

Mutlu olmadığımız bir oyun oynadık. Hatalarımızı kabul etmeliyiz. Hayal kırıklığına uğradık." ifadelerini kullandı.

ilk 4'te bitirip $ampiyonlar Ligi bileti alma ihtimalleriyle ilgili gelen soruya Potter, ""Her zaman ilk 4'e girmek çok zordur. Üst düzeyde oyuncuların ve antrenörlerin mücadele ettiği bir ligdeyiz. Artık bir sonraki maça odaklanmalıyız. Belli ki gidecek çok yolumuz var." cevabıyla konuşmasını noktaladı,