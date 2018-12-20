Graham Potter, Fenerbahçe'nin Andre Ayew'in bonservisini alabileceğini söyledi

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de bir alt lige düşen ve bu sezon Championship'te mücadele eden Swansea City'nin teknik patronu Graham Potter'dan çok önemli bir açıklama geldi.

Süper Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de transferler arasında iyi isimlerden biri olan ve kiralık olarak forma giyen Andre Ayew'in geleceği bu açıklama sonrasında şekillenebilir.

Potter, Ayew'in ekonomik durumdan dolayı bonvservisi ile satılabileceğini açıkladı.

Swansea City teknik direktörü Graham Potter konuyla ilgili olarak "Para ve finans konularında konuşmak istemiyorum çünkü değişkenlik olabiliyor ama Fenerbahçe, Andre Ayew'i transfer etmek isterse buna şaşırmam. Herkes için uygun şartlar olursa bu gerçekleşebilir." açıklamalarında bulundu.

ALİ KOÇ: KEŞKE İMKANIMIZ OLSA DA AYEW'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATABİLSEK

Ali Koç salı günü Ersun Yanal'ın imza töreninde Andre Ayew'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Andre’nin kariyerinden bahsedemeden önce karakterinden, kişiliğinden ve liderliğinden bahsetmek istiyorum. Keşke imkanımız olsa da kiralamasını uzatabilsek diyorum şu aşamada size. Ayew’in performansından diğer 3 elit oyuncumuza göre çok daha memnunum. Verebileceği çok daha şeyler olduğunu da düşünüyorum.”