İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9015
  • EURO
    20,0885
  • ALTIN
    1123.81
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Graham Potter: Sonuçları değiştirmemiz gerekiyor
Spor

Graham Potter: Sonuçları değiştirmemiz gerekiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, geleceği hakkında gelen soruya cevap verdi ve Leeds United ile karşılaşacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Mart 2023 Cuma 21:19 - Güncelleme:
Graham Potter: Sonuçları değiştirmemiz gerekiyor
ABONE OL

Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, geleceği için gelen soruya yanıt verdi.

Alınan kötü sonuçların ardından koltuğu sallanan Potter, "Bir sonraki maça odaklanma eğilimindeyim. Hangi pozisyonda olduğumuzu biliyoruz. Sonuçları değiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Premier Lig'de Leeds United ile cumartesi günü oynayacakları karşılaşmaya da değinen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu hafta iyi hazırlanmaya çalıştık. Bu yüzden taraftarımızın mutlu olacağı bir oyun sergileyebiliriz." açıklamasında bulundu.

Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkartamadı. Londra ekibi, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.