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Spor

Graham Potter'a büyük eleştiri! ''En kötü teknik direktör''

Her iki transfer dönemi boyunca toplamda 356 milyon avro harcayan Chelsea'de kötü gidişat devam ediyor. Son olarak evinde lig sonuncusu Southampton'a kaybeden mavililerde, teknik direktör Graham Potter'a tepkiler büyüyor.

NTV Spor19 Şubat 2023 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Graham Potter'a büyük eleştiri! ''En kötü teknik direktör''
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Chelsea, son olarak Southampton'a sahasında 1-0 kaybetti ve eleştiriler daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

Premier Lig'de ara transfer dönemine yaptığı harcamalarla damga vuran Chelsea, bunun tam tersine sahada başarısız bir grafik çiziyor.

Son olarak frikik uzmanı James Ward-Prowse'un attığı gol ile rakibi Southampton'a kaybetti. Bununla birlikte Chelsea, ligde 10. sıraya kadar geriledi.

356 MİLYON DOLARLIK HARCAMA FAYDA ETMEDİ

Ara transfer döneminde 356 milyon dolar harcayan takım, bu harcamaların üstüne çıktığı 4 maçta kazanamadı. Chelsea, bu maçların üçünde beraberlik birinde yenilgi alırken; ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund'a da kaybetti.

Southampton maçının ardından bazı Chelsea taraftarlarının takım tarihinde gelmiş geçmiş "en kötü teknik direktör" olarak tepki gösterdiği Graham Potter açıklamalarda bulundu.

47 yaşındaki Potter açıklamasında; "Evimizde 1-0 kaybettikten sonra gelebilecek her türlü eleştiri anlaşılır. Genç oyuncuları Premier Lig'e entegre etme konusunda zor bir dönem geçirdik. Eminim dışarıda sorunun ben olduğumu düşünenler vardır. Bence onlar haklı değil ama aynı zamanda bunun tartışılamaz bir durum olduğunu düşünecek kadar da kibirli değilim." dedi.

Diğer taraftan alınan kötü sonuçlara rağmen Chelsea yönetiminin Graham Potter'a desteği sürüyor.

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