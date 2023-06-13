Gran Canaria, EuroLeague'e katılmayacak

Kanarya Adaları ekibinin ekonomik gerekçeler nedeniyle Euroleague'e katılmayacağı açıklandı.

Gran Canaria Başkanı Sitapha Savane, düzenlediği basın toplantısında Euroleague'e katılmama kararları hakkında konuştu.

Savane, 'Geçtiğimiz sezon EuroCup normal sezonunda 18 maça çıktık, seneye EuroLeague'e gitseydik en az 34 maça çıkacaktık. EuroCup ve İspanya Ligi maçları arasında 3-4 günlük bir dinlenme süresi oluyordu, EuroLeague'de bu süre 2 güne inecekti. Bir de işin çift maç haftası boyutu var, EuroLeague'de 34 haftanın 7'si çift maç haftası olarak oynanıyor. Bu durumda takımlar, 5 gün içerisinde 3 maça çıkıyorlar. Bu nedenle deplasman seyahatlerimizi özel uçakla yapmamız gerekecekti, bu da senelik ulaşım masraflarımızı 500 bin eurodan en az 2 milyon 25 bin euroya çıkaracaktı.' dedi.

Başkan Savane, 'Öte yandan EuroLeague'e katılabilmek için bütçemizi en az 5 milyon euro arttırmamız gerekecekti, her ne kadar katılmayı çok istesek de kulüp olarak böyle bir yükün altına giremezdik. Bütçemizi arttırmak için 20'ye yakın şirketle görüştük, hepsi bizi reddetti. Bu şartlar altında EuroLeague'e katılmak cesurluk değil, sorumsuzluk olurdu.' ifadelerini kullandı.

Gran Canaria'nın EuroLeague'e katılım hakkını reddetmesiyle birlikte Kanarya Adaları ekibinin yerini Valencia'nın alması bekleniyor.