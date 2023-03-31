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Spor

Grand Slam heyecanı Antalya'da başladı

Antalya Grand Slam Turnuvası bugün başladı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakaların ilk gününde 5 sıklette kazananlar madalyaları ile buluştu.

AA31 Mart 2023 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Grand Slam heyecanı Antalya'da başladı
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Judoda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Antalya Grand Slam Turnuvası başladı.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakaların ilk gün karşılaşmalarında 5 sıklette madalya alan judocular belirlendi.

Buna göre, olimpik kadroda yer alan ve bugün maçlarına çıkan sporcularda, 48 kiloda Merve Azak ve Gül Kader Şentürk ile 57 kiloda Hasret Bozkurt üçüncü turda rakiplerine yenildi.

48 kiloda Hanife Özcan ve Ayşe Öz, 52 kiloda Zeliha Cinci ve İlayda Merve Koçyiğit, 57 kiloda Ayşenur Budak, Gülzade Korkmaz ve Ayşenur Karadağ, 60 kiloda Yunus Emre Esenboğa, Fırat Çekim ve Alperen Ergün ikinci tur, 66 kiloda Muhammed Demirel, İbrahim Demirel, Abdullah Berkin Özcan ve Samet Kumtaş ise ilk turda mağlup oldu.

İLK GÜN KARŞILAŞMALARI SONUNDA MADALYA KAZANANLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

KADINLAR

48 Kilo: 1. Blandine Pont (Fransa), 2. Shira Rishony (İsrail), 3. Narantsetseg Ganbaatar (Mogolistan), 3. Baasanhkuu Bavuudorj (Mogolistan).

52 Kilo: 1.Amandine Buchard (Fransa), 2. Chelsie Giles (İngiltere), 3. Reka Pupp (Macaristan), 3. Sita Kadamboeva (Özbekistan).

57 Kilo: 1. Rafaela Silva (Brezilya), 2. Christa Deguchi (Kanada)3. Kaja Kajzer (Slovenya), 3. Jessica Lima (Brezilya).

ERKEKLER

60 Kilo: 1. Luka Mkheidze (Fransa), 2. Dilshot Khalmatov (Ukrayna), 3. Nurkanat Serikbayev (Kazakistan), 3. Jorre Verstraeten (Belçika).

66 Kilo: 1. Maxime Gobert (Fransa), 2. Erkhembayar Battogtokh (Mogolistan), 3. David Garcia Torne (İspanya), 3. Willian Lima (Brezilya).

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