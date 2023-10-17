İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9184
  • EURO
    29,5103
  • ALTIN
    1730.69
  • BIST100
    8079.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gravina: Tonali ve Zaniolo'yu yalnız bırakmayacağız
Spor

Gravina: Tonali ve Zaniolo'yu yalnız bırakmayacağız

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, isimleri bahis skandalına karışan Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'nun yanında olacaklarını belirtti.

17 Ekim 2023 Salı 16:11 - Güncelleme:
Gravina: Tonali ve Zaniolo'yu yalnız bırakmayacağız
ABONE OL

İtalya'da son dönemlerde ortaya çıkan bahis skandalı hakkında İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina açıklamalarda bulundu.

"ONLARI TERK ETMEYECEĞİZ"

Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo'ya çok üzüldüğünü söyleyen Gabriele Gravina, "Bir insan olarak Tonali ve Zaniolo için üzülüyorum. Onlar benim için çocuklarım gibiler. Bu genç çocukları kınamamalıyız. Kumar bağımlılığı bir futbol sorunu değil, sosyal bir vebadır. Sizi temin ederim ki kim yardım isterse yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapılan hatanın cezasız bırakılmayacağını söyleyen Gabriele Gravina şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Kim hata yaptıysa cezalandırılacak. İyileşme ve rehabilitasyon sürecine yardımcı olacağız. Bu insanları iyileştirmeliyiz. Bu çocukların geri dönebileceğinden emin olmalıyız. Bu çocuklar terk etmeyeceğiz. Asla!"

KİMLER KARIŞTI

Yasa dışı bahis soruşturmasında Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, bonservisi Galatasaray'da olan ve Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, Juventus forması giyen Nicolo Fagioli ve Roma forması giyen Nicola Zalewski araştırılıyor.

  • Gabriele Gravina
  • sandro tonali
  • nicolo zaniolo

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.