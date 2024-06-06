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Spor

Grealish ve Maguire, EURO 2024'te yok!

EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala İngiltere Milli Takımı'nda çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Ada basını, teknik direktör Garry Southgate'in Jacdk Grealish ve Harry Maguire'ı kadrodan çıkarttığını iddia etti.

6 Haziran 2024 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
Grealish ve Maguire, EURO 2024'te yok!
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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kalmışken İngiltere Milli Takımı'nda sürpriz bir gelişme yaşandı.

The Athletic'in haberine göre; İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, turnuva öncesi Manchester City oyuncusu Jack Grealish ve Manchester United oyuncusu Harry Maguire'ı kadrodan çıkardı.

GREALISH TERCİHEN KADRO DIŞI

Haberde, iki oyuncudan Harry Maguire'ın sakatlığının bulunduğu ancak Jack Grealish'in tercih sebebiyle kadroda yer almadığı belirtildi.

Bu sezon Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli katkı sahibi olan Jack Grealish, çıktığı 36 maçta 3 gol 3 asistlik performans göstermişti.

2 OYUNCU DAHA ÇIKARILACAK

Gareth Southgate, daha önce James Maddison, Curtis Jones ve James Trafford'u da kadrodan çıkardığını açıklamıştı. Ayrıca haberde, Jarell Quansah'ın da kadrodan çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

2 oyuncunun daha çıkması gereken İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2024 geniş aday kadrosunun son hali şu şekilde;

Kaleciler: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Savunmacılar: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Orta sahalar: Jude Bellingham(Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) Declan Rice (Arsenal).

Forvetler: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

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