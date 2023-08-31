Greenwood için BJK'nin rakipleri azalıyor

Manchester United ile yollarını ayıran Mason Greenwood için yeni bir iddia gündeme geldi.

Sun'da yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen bazı İngiliz ekipleri bu transferden vazgeçti.

İngiliz takımlarının, Greenwood hakkındaki iddialar ve olası transferde gelebilecek tepkiler nedeniyle bu transferi rafa kaldırdıkları belirtildi.

Mason Greenwood, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılanmış ve daha sonra beraat etmişti.

Greenwood'un adı Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor