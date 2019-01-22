Gregoire Defrel için Galatasaray'a olumsuz cevap

Galatasaray forvet transferi için çalışmalarını sürdürürken, Pato, Tetteh ve Alan'ın ardından İtalya'dan yeni bir isim gündeme geldi.

Sky Italia'nın haberine göre Galatasaray, Roma'dan kiralık olarak Sampdoria'da oynayan Gregoire Defrel için temaslarda bulundu.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin Sampdoria yönetimiyle oyuncunun durumu üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, İtalyan ekibinin devre arasında oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı cevabını verdiği iletildi.

TEKNİK DİREKTÖR "KALACAK" DEDİ

Sezon başında Roma'dan 1,5 milyon euro kiralama bedeliyle kadroya katılan Defrel, ilk 7 maçta oynayıp 5 gol attıktan sonra hocası tarafından tercih edilmemeye başladı. Sonrasında süresinde kısalma olan oyuncu, kalan 12 maçta sadece 1 gol atabildi.

Sampdoria Teknik Direktörü Marco Giampaolo, oyuncuya verdiği süreyi azaltmasının ardından takımdan göndereceği iddiaları çıkması üzerine bunun gerçekleşmeyeceğini de söyledi.

Kariyerine Parma altyapısında başlayan Defrel, sırasıyla Foggia, Cesena, Sassuolo ve Roma formalarını giydi.

(Sporx)