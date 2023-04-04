Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu açıklandı

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesi Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Bolu Aladağ'da kamp çalışmalarını sürdüren millileri ziyaret ederek, şampiyona kadrosunda yer alan sporcuları tebrik edip başarılar diledi. Başkan Eroğlu ile birlikte ziyarette Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkan Kerim Salman, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Savaş Baş, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim yer aldı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alacak Grekoremen Güreş Milli Takımı şu isimlerden oluşuyor:

55 kg - Adem Burak Uzun (İBB)

60 kg - Kerem Kamal (İzmir BB)

63 kg - Mehmet Çeker (ASKİ)

67 kg - Murat Fırat (ASKİ)

72 kg - Selçuk Can (ASKİ)

77 kg - Yunus Emre Başar (İBB)

82 kg - Burhan Akbudak (İBB)

87 kg - Ali Cengiz (ASKİ)

97 kg - Metehan Başar (İBB)

130 kg - Rıza Kayaalp (ASKİ)