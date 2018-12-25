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Gremio Kannemann için Fenerbahçe'den 5 milyon euro istedi

Fenerbahçe, Gremio'da forma giyen Arjantinli stoper için devreye girdi. Brezilya kulübü 27 yaşındaki oyuncuya 5 milyon euro bedel biçti.

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Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için Walter Kannemann gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçen yönetim pazarlıklara başladı.

Skrtel'in yanına iyi bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Gremiolu oyuncuyu kadroya katmak istiyor. 2016 yazında Gremio'ya transfer olan futbolcu, Brezilya'nın en beğenilen savunmacılarından birisi. 

Sol ayaklı stoperin takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kannemann'ın bir diğer ciddi talibi ise ülkesi Arjantin'den Independiente. Brezilya basınına göre 5 milyon euroyu gözden çıkaran kulüp, başarılı savunmacıyı kadrosuna katabilecek.

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