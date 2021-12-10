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Spor

Griezman: Lionel Messi Barcelona için çok önemliydi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'te forma giyen Antonie Griezman, Barcelona hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2021 Cuma 21:13 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 21:13
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Barcelona'dan yaz transfer döneminde eski takımı Atletico Madrid'e kiralanan yıldız oyuncu Antoine Griezman, Katalan külübünün Devler Ligi'nden elenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Griezman yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten şaşırtıcı çünkü Barcelona üst üste uzun yıllar Play-off'lara çıkmış, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde bulunmuştur." şeklinde konuştu.

"MESSİ GİTTİ, ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Messi'nin gişiyle çok şeyin değiştiğini belirten Fransız oyuncu, "Çok şey değişti. Lionel Messi Barça için çok önemliydi. O gitti, sonra teknik direktör değişti. Ciddi sıkıntılar olabilir ama ne olursa olsun kulüp için mücadele edenlere sabır göstermeli ve güvenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 20 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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