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Spor

Grimaldo'dan Leverkusen'e hayat öpücüğü

Bundesliga'nın 17. haftasında sahasında Mainz 05'i konuk eden Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo'nun 48.dakikada attığı golle rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 00:37 - Güncelleme:
Grimaldo'dan Leverkusen'e hayat öpücüğü
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Bundesliga'nın 17. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, evinde Bo Henriksen'in yönetimindeki Mainz'ı 1-0 mağlup etti.

Bay Arena'da oynanan maçta Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 7. galibiyetini alan Bayer Leverkusen puanını 38'e yükseltirken, bu maç öncesi ligdeki son 7 maçının 6'sını kazanan Mainz aldığı mağlubiyet sonrası 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlarken, Mainz deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.

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