Grizzlies, üst üste 4. galibiyetini aldı

NBA'de 8 maç oynandı. Grizzlies, konuk ettiği Nets'i 16 sayı farkla yendi. Bu sonuçla Grizzlies, son 11 maçında 10. galibiyetine ulaştı.

Grizzlies'ta Ja Morant, 28 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken Desmond Bane 21 sayı, Santi Aldama ve Jaren Jackson, 20'şer sayı kaydetti. Nets'te ise Dorian Finney-Smith, 19 sayı attı.

Booker ve Durant'tan toplam 64 sayı

Phoenix Suns, deplasmanda Utah Jazz'ı 134-126 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Suns'ta Devin Booker 34 sayı, Kevin Durant 30 sayı, Tyus Jones ise 19 sayı ve 11 asistle oynadı.

Jazz'da Jordan Clarkson'ın 23 sayısı ile John Collins'in 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-105

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 107-121

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 109-95

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 135-119

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 97-87

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 120-98

Utah Jazz-Phoenix Suns: 126-134

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 116-118