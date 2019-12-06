Grosicki’ye yeşil ışık
Menajerler, sakat Abdülkadir Ömür’ün yerine sezon sonuna kadar alternatif arayan Trabzonspor’a Hull Cityli oyuncuyu önerdi. Bordo-Mavililer Grosicki için devrede.
- Star Spor
ABDÜLKADİR Ömür’ün sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Ocak ayında bu sorunu çözmek için arayışlara başladı. Bordo-Mavililer’in gündeminde pek çok isim bulunurken menaj erler Süper Lig’de daha önce Sivasspor formasını giyen Kamil Grosicki’yi önerdi. Polonyalı yıldız, 2014’ün Ocak ayında Sivasspor’dan Rennes’e gitmiş. Oradan da Hull City’ye tam 9 milyon Euro’ya transfer olmuştu. İngiltere Championship ekibinde forma giyen Grosicki’nin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Trabzon oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.