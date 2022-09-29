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Spor

Ve son 16'dayız! Filenin Sultanları set vermeden kazandı

Filenin Sultanları, Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 25-14, 25-12 ve 25-12'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Ve son 16'dayız! Filenin Sultanları set vermeden kazandı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı.

Milli takımda, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı.

A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.

SALON: Ergo Arena

HAKEMLER: Rene Karina Noemi (Arjantin), Cambre Wim (Belçika)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Ayçin Akyol, Meliha Ismailoğlu, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

HIRVATİSTAN: Fabris Samanta, Grbavica Mika, Milos Laura, Strunjak Ema, Butigan Bozana, Peric Klara (Samadan Martina, Mlinar Lucija, Karatovic Dijana)

SETLER: 25-14, 25-12, 25-12

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