AVRUPA Şampiyonası finallerine katılarak birinci basamağı başarıyla geçtiklerini belirten Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir sırada finallerin olduğunu söyledi. Turnuvaya katılacak tüm takımların güçlü olduğuna değinen Özdemir şöyle devam etti: “İtalya dünya futbolunda söz sahibi. İsviçre ve Galler de iyi takımlar. Bizim hedefimiz önce gruptan çıkmak. İyi bir takıma ve teknik ekibe sahibiz. Türkiye’nin gururu olacak sonuçlara imza atacağımıza inanıyoruz. İtalya ile Roma’da, diğer maçları ise evimiz saydığımız Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapacağız. Yani evimizde gibi oynayacağız. Bu bizim için büyük avantaj. Gruptan çıkma şansımız fazla. İlk hedefimiz bu. Türkiye olarak şampiyona finallerine renk katacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz.”