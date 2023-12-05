Galatasaray'da gözden düşen ve dördüncü stoper konumuna gelen Victor Nelsson'a gelecek transfer tekliflerini bekleyen sarı kırmızılı yönetim indirime gitti.

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı. Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti. Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

OCAK AYINDA GİDECEK

Ocak ayında ayrılmayı düşünen Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi hemen kabul etmeye hazır. Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.