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Spor

G.Saray yüzüne bakmamıştı! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da yönetimin veto ettiği Arda Turan'a Barcelona kapıları açıldı.

05.02.2020  11:34 - Güncelleme: 05.02.2020  11:51

Barcelona'ya transfer olduktan sonra, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Ousmane Dembele, bir kez daha sakatlandı. Barcelona idmanında sakatlık yaşayan Fransız kanat oyuncusu, sezonu büyük ölçüde kapattı. Ousmane Dembele; Borussia Dortmund ile çok parlak bir dönem geçirdikten sonra, 2017/2018 sezonu başında, İspanyol devi Barcelona'ya 125 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. İspanyol kulübündeki 9. sakatlığını yaşayan Dembele, bu sezon ile birlikte Barcelona'daki 456 gününü sakatlık altında geçirmiş olacak. Bu sezon Barcelona formasıyla sadece 9 maçta forma giyebilen Dembele, takımına 1 gollük katkıda bulundu.

BARCELONA ARDA TURAN'A TURAN ZAMANI

Öte yandan Dembele'nin sakatlığının ardından Katalan basınında "Arda Turan" sesleri yükselmeye başladı. Barcelona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Arda Turan'ın Dembele yerine süre bulabileceği belirtilirken, üst üste paylaşımlar geldi. Sport Muhabiri Albert Roge: "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde bir paylaşım yaparak, tecrübeli oyuncunun kadroya dönebileceğini bildirdi.

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