G.Saray'a transferi an meselesi olan Babel'den şok sözler! 'Üzgünüm ama...'

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasının ardından takımlar transferde hareketli günler yaşıyor. Son şampiyon Galatasaray'da gelecek sezonda taraftalarına şampiyonluk hediye edebilmek için temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel için temaslarda bulunan Galatasaray'da transferde önemli bir aşama kaydetti. Gelecek sezon büyük ihtimalle Galatasaray forması giyecek olan Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Sevilmeyen bir oyuncu" olduğunu ifade eden Babel, bundan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

İşte Babel'in açıklamaları;

Ajax'ta, Liverpool'da ve Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadım. 3 takım da Avrupa'nın gerçekten büyük kulüpleri. Ülkem için oynadım ve uluslararası bir oyuncu oldum. Yine de şu anda biliyorum ki birçok insan benim milli takıma alınmamam gerektiğini düşünüyor. Bunu taraftarlardan ve medyadan hissediyorum. Artık sessiz kalmamam gerektiğini hissediyorum. Kimse beni sevmiyor. Hollanda Teknik Direktörü Koeman'ın beni takdir ettiğini biliyorum.

Ancak televizyon yorumcuları, uzmanlar ve medyadaki insanlara göre ben yokum. Her oyuncu insanların izlerken kendisini seveceği umuduyla oynar. Bana göre, bana bir sempati yok. Taraftarlar için herhangi bir cazibem yok gibi hissediyorum. Bunun için ne yapabilirim? Gerçekten bilmiyorum. Eğer seni sevmezlerse, kimse seni dikkate de almaz. Kendime acımıyorum ancak kendimi iyi ifade etme ve içindeki duyguları açığa çıkarma zamanının geldiğini hissediyorum.

Liverpool'da oynadığımda Hollanda Milli Takımı'na seçildim. Ancak ayrıldıktan sonra 2011 ile 2017 yılları arasında davet almadım. O dönem, gerçekten iyi bir futbolcu olup olmadığımdan emin olmadığımdan dolayı mental problemler yaşadığım bir zamandı. Eğer 10 kişiden 9'u sana iyi bir oyuncu olmadığını söylerse, sen de geri dönüş olarak bazı kötü anlar yaşıyorsun.

Kariyerimin en üst noktasındayken, kimse beni transfer etmek istemedi. Tek bir kulüp bile istemedi. Menajerim yöneticilerle ve teknik direktörlerle beni neden istemedikleri konusunda konuşmaya başladı. evap hep aynıydı; "Vasat bir oyuncu, bize uygun değil" Her zaman böyleydi.

Bu sizin öz güveninizi zedeliyor. Bunu kabul etmek ve sonunda para için bir yere gitmek zorundaydım ve ben de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim. Onları performansımla etkiledim ve çok fazla Fulham taraftarı bana, "Üzgünüm, hatalıydım " dedi.

"Sosyal medya hesaplarım olumlu mesajlarla patladı. Tırnaklarımla kazıyarak tekrar tepeye geldim. 2 yıl içinde hayatım donma noktasının altından, tekrar harika bir yere döndü.".