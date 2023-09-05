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Spor

Galatasaray'da beklenen ayrılık! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılar Fredrik Midtsjö transferi için Pendikspor kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

5 Eylül 2023 Salı 16:55 - Güncelleme:
Galatasaray'da beklenen ayrılık! Anlaşma sağlandı
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Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferleriyle birlikte toplamda 16 yabancıya ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılık yaklaşıyor.

Galatasaray, Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö için Pendikspor ile anlaştı ancak sözleşmede çıkan pürüzler sonrası görüşmeler tıkandı.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

BeIN Sports'un haberine göre; Fredrik Midtsjö ile Pendikspor arasında sözleşmedeki pürüzler giderildi. Tecrübeli oyuncu, İstanbul temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Habere göre; Norveçli oyuncunun bu hafta İstanbul ekibine imza atması bekleniyor.

G.SARAY'IN KAZANACAĞI ÜCRET

Galatasaray'ın bu transferde 2 milyon euro bonservis alacağı aktarıldı.

MIDTSJÖ'NÜN RAKAMLARI

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.

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