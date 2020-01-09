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Spor

Galatasaray, Emre Kılınç transferini 5 ay bekletme kararı aldı

Henry Onyekuru'yu yarım sezon kiralayan Galatasaray, gelecek sezon sol kanatta yaşanacak boşluğu Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç ile dolduracak. Onyekuru'nun ayrılığı sonrası bu sezon yaşadığı sıkıntıyı bir kez daha yaşamak istemeyen asrı kırmızılılar Kılınç için bonservis bedeli ödemeyecek.

Sabah09.01.2020  09:42 - Güncelleme: 09.01.2020  09:42

Henry Onyekuru'yu kiralayan G.Saray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı, bonservisine sahip Monaco'ya geri dönecek. Onyekuru ile G.Saray'ı tekrar buluşturan menajer William D'Avila, sezon sonunda da Emre Kılınç'ı G.Saray'a getirecek.

6 gol, 5 asistle Sivasspor'un liderliğinde önemli rol oynayan Emre, sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmadı. Sivas'la temasa geçen G.Saray, "Devre arasında satmıyoruz" yanıtını alınca 5 ay bekleme kararı aldı.

Emre ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Mayıs sonu ayrılacak Onyekuru'nun boşluğunu dolduracak. Onyekuru gibi gerçek yeri sol açık olan Emre için Galatasaray bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Rodrigues'i Suudi Arabistan'a götürüp oyuncusu Onyekuru'nun Galatasaray'da önünü açan menajer D'Avila, bu kez de Onyekuru sonrasında doğacak sorunu menajerliğini yaptığı bir başka oyuncu Emre Kılınç'la önledi.

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