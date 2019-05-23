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G.Saray'dan Ribery'e: 2005'te yarım kalan bir hikâyemiz var, gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol

Galatasaray, 2005 yılında takımdan olaylı bir şekilde ayrılan Franck Ribery için harekete geçti. Bayern Mühih'e veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusuna 2 yıllık teklif sunan sarı-kırmızılı yönetim, Fransız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

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Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için tanıdık bir isme yöneldi: Franck Ribery…

23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı. Aslan, yarım kalan bu hikâyeyi tamamlamak için harekete geçti.

YARIM KALAN HİKAYEMİZ VAR

36 yaşında Bayern Münih'e son maçında attığı golle veda eden emektar yıldızın temsilcileriyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, Ribery cephesine 2 yıllık bir teklif sundu.

"2005'te yarım kalan bir hikâyemiz var, gel gönül borcunu öde ve burada efsane ol" diyerek Fransız oyuncuyu ikna etmek isteyen Mustafa Cengiz ve ekibi, kısa sürede bu transferi sonlandırmak istiyor.

(Sabah)

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