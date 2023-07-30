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Spor

G.Saray'dan sürpriz transfer! İmza töreninde açıklanabilir

Galatasaray, pazar günü kadrosuna kattığı yıldız isimler için Rams Park'ta imza töreni düzenleyecek. Törende bir de sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı ve henüz ismi açıklanmayan dünyaca ünlü yıldızın kim olduğu açıklanabilir. İşte detaylar...

Fanatik30 Temmuz 2023 Pazar 12:05 - Güncelleme:
G.Saray'dan sürpriz transfer! İmza töreninde açıklanabilir
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Sezon başından beri Kaan Ayhan, Angelino ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan Galatasaray, sonrasında ise Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi renklerine bağladı. Şampiyon kadronun üstüne yapılan takviyeler taraftarı coştururken, Rams Park'ta yeni isimler görücüye çıkacak.

ZANIOLO DA ATABİLİR

Hafta içi Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanşında Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, taraftara açık idman gerçekleştirilecek. 19.05'te başlayacak organizasyonda yeni yıldızlar imza atacak. Bu arada ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle sessiz sedasız takıma katılan Nicolo Zaniolo'nun da imza törenine katılabileceği iddia edildi.

ÜCRETSİZ OLACAK

Organizasyon ayrıca ücretsiz olacak. 2023-2024 Kombine, VIP kombine, Loca sahipleri antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılacak.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: "İmza günü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler. Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından (passolig kart sahiplerine) ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir."

FRED AÇIKLANABİLİR

Galatasaray hedefinde uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Fred var. Brezilyalı orta saha oyuncusu ile daha önce söylenildiği gibi birçok konu üzerinde anlaşıldı.

Fred için Galatasaray'ın hem oyuncu hem de kulübüyle her konuda anlaştığı öne sürüldü. Ayrıca bugün gerçekleşecek olan şölen sırasında Fred'in açıklanabileceği iddia edildi.

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