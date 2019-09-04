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G.Saray'ın 12 futbolcuyu toplamda 4,3 milyon Euro’ya mâl etmesi Batı basınının dikkatini çekti

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en fazla transfer yapan kulüplerinin arasında yer alan Galatasaray’ın 12 futbolcuyu renklerine bağlaması İtalya ve İspanya basınında konu oldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü yıldız golcü Radamel Falcao’yu bonservissiz bir şekilde transfer eden Galatasaray Lemina, N’Zonzi, Ryan Babel ve Seri gibi oyuncuları toplamda 3 milyon euro’ya getirirken, sarı kırmızılı yönetimin transferdeki başarısı sosyal medyada da ses yankı uyandırdı.
 
12 futbolcuyu toplamda 4,3 milyon euro’ya mâl eden Galatasaray büyük bir başarıya imza atarken yerli oyuncuların hemen hemen hepsinin bonservisi elinde olarak Cimbom’a gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
 
İşte Galatasaray’ın yaptığı transferler ve maliyetleri
 
Michael Seri: 1,5 milyon Euro (kiralık)
Steven N’Zonzi: 500 bin Euro (kiralık)
Mario Lemina: 1 milyon Euro (kiralık)
Emre Mor: 600 bin Euro (kiralık)
Florin Adonone: 700 bin Euro (kiralık)
Radamel Falcao: Bonservissiz
Ryan Babel: Bonservissiz
Jimmy Durmaz: Bonservissiz
Şener Özbayraklı: Bonservissiz
Adem Büyük: Bonservissiz
Okan Kocuk: Bonservissiz
Taylan Antalyalı: Bonservissiz

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