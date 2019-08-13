İyi bir ‘6’ numara transferi için yoğun bir çaba sarfeden Galatasaray ve Fenerbahçe aynı oyuncuya talip olunca İtalyan basını bu kapışmayı manşetlerine taşımakta gecikmedi.

FONSECA N'ZONZİ'Yİ DÜŞÜNMÜYOR

Bakayoko, Wanyama, Cuellar, Elneny ile ilgilenen, fakat transferde henüz somut adım atamayan Galatasaray, Roma orta sahası N'Zonzi’yi gündemine alırken, Luiz Gustavo’da tüm şartları seferber etmesine rağmen Brezilyalı yıldızı kadrosuna katamayan Fenerbahçe de aynı oyuncu için atağa geçince ezeli rekabet İtalya’ya sıçradı. Hazırlık maçlarında defansın önünde Cristante, Pellegrini, Diarwara gibi isimleri kullanan Paulo Fonseca, N'Zonzi’yi gözden çıkarırken, Serie A devinin 30 yaşındaki Fransızı satış listesine koyduğu bildirildi.

N'ZONZİ 3 MİLYON EURO İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Roma’da 39 maçta 1 gol 2 asist yapan Steven N'Zonzi’nin yıllık 3 milyon Euro maaş talep ettiği ifade edilirken, yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmek istediği belirtildi. Kongo asıllı oyuncunun tıpkı kendisi gibi Kongolu olan Luyindama’dan bilgi aldığı öğrenilirken, N'Zonzi’nin Falcao, Babel, Seri transferleriyle hedef koyan Fatih Terim’le çalışmaya son derece sıcak baktığı anlaşıldı.