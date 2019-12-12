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G.Saray'ın performansı Fransız basınında alay konusu edildi

Galatasaray'ın PSG karşısında aldığı farklı yenilgi, Fransız basınında geniş yer buldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup son maçında Paris Saint Germain deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maç boyunca rakibi karşısında direnç gösteremeyen sarı kırmızılıların performansı Fransız basınında alay konusu edildi.
 
"PSG, KARŞISINDA ZAYIF BİR TAKIM BULDU"
 
Fransız basınından Madeinfoot'ta yer alan haberde, "PSG, karşısında zayıf bir rakip bulmanın avantajını kullandı ve tüm sorunlarından kurtuldu" ifadeleri kullanıldı. L'Equipe Gazetesi, "Mutlu son! PSG, Galatasaray'ı hasta etti" başlığını atarken, Fransız ekibinin etkili bir oyunla rakibinin zaaflarından faydalandığını yazdı. 
 
Le Parisien Gazetesi ise, "Galatasaray gibi zayıf bir rakip karşısında kolay kazandılar" manşetini atarak PSG'nin taraftarlara resital sunduğunu yazdı. Le Point, "PSG, Galatasaray'ı ezdi, Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden tamamladı" ifadelerini kullandı.   (Futbol Arena)

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