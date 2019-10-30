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Guangzghou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, performansıyla eleştiri oklarının hedefinde

Çin Ligi ekiplerinden Guangzghou Evergrande forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla beklenileni veremeyen Anderson Talisca, medya ve taraftarların bir numaralı hedefi oldu.

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Ligde lider konumda bulunan ve 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Evergrande'nin bu serisi, geçtiğimiz hafta oynanan Henan Jianye'yle 2-2 berabere kalınan maç ile sona ermişti.

İLK YARI SONUNDA OYUNDAN ALINDI

Haftalardır medya üzerinden oynatılması eleştirilen Talisca, bu maçta ilk 11 başlamış, takımı ilk yarı sonunda 2-0 geriye düşmesiyle birlikte  teknik direktörü Fabio Cannavaro tarafından oyundan alınmıştı. Bu değişiklik sonrası Evergrande, 2-2'lik beraberliği yakalamayı başarmıştı.

Bunun üzerine maç sonrası düzenlenen takım yemeğine katılmayan Anderson Talisca'nın Guangzhou'daki geleceği ise merak konusu oldu.

"KATKISI SIFIR"

Özellikle Çin medyasının bir numaralı gündemi hale gelen oyuncu için, "Ofansif sistemi düzgün destekleyemiyor ve defansa katkısı sıfır. Talisca'nın ruhsal hali nasıl olursa olsun takımını asla yalnız bırakmamalıydı. Pek çok Evergrande taraftarının üzgün olması hiç şaşırtıcı değil, belki de Talisca'nın kalbi asla Evergrande ile olmamıştır " denildi.

Anderson Talisca, 2019 Ocak ayında 20 milyon euro transfer bedeliyle Benfica'dan transfer edilmişti.

İşte son 3 haftaya girilen Çin Ligi'nde puan durumu:

63- Guangzhou Evergrande

62- Shanghai SIPG

61- Beijing Guoan

(Sporx)

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