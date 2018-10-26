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Guangzhou Evergrande, 19.2 milyon Euro karşılığında Talisca'nın bonservisini aldı

Benfica, Çin ekibi Guangzhou Evergrande’nin 19.2 milyon euro karşılığında Anderson Talisca’nın bonservisini aldığını açıkladı.

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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan ve Guangzhou Evergrande'de kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için son dakika açıklaması geldi.

Benfica, Guangzhou Evergrande'nin 19.2 milyon euro karşılığında Anderson Talisca'nın bonservisini aldığını duyurdu.

Portekiz ekibi, Talisca için 5.8 milyon euro kiralık ücreti de aldıklarını ve toplam 25 milyon euroluk kazanç elde edildiğini açıkladı.

Bu sezon Çin ekibinde 14 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında forma giyen Anderson Talisca, 2014 yılında Benfica'ya 4.7 milyon euroya transfer olmuştu.

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