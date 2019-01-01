Guangzhou Evergrande, Alan Carvalho için Galatasaray'dan bonservis bedeli talep etti

Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi olması beklenen Brezilyalı golcü Alan konusunda Çin basınından flaş haberler geldi.

Sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardığı ancak kulübü Guangzhou Evergrande'nin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferin henüz gerçekleşemediği kaydedildi.

Türk basınında yer alan "sözleşmesi sona erdi" bilgilerinin doğru olmadığını belirten Çin basını, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak oyuncunun kontratının 2020'ye uzatıldığını bildirdi.

GÖNDERMEK İSTİYORLAR, ANCAK BEDAVA DEĞİL

Guangzhou Evergrande'nin gelecek sezon bedelsiz gidecek olması ve yabancı kontenjanında yer açmak nedeniyle oyuncusunu göndermek istediği vurgulanırken, 4 yıl önce RB Salzburg'dan 11 milyon euroya kadrolarına kattıkları Alan'ı bedelsiz vermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

"BONSERVİSİNİ KENDİSİ ELE ALACAK" İDDİASI

Öte yandan Alan'ın, imza parası altında Galatasaray'dan para alarak, bonservisini Çin kulübünden alma peşinde olduğu belirtildi.

Son iddialara göre Galatasaray, 3,5 senelik anlaşma sağladığı oyuncu için 2,5 milyon euro da imza parası ödemeyi planlıyordu.

(Sporx)