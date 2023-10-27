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Spor

Guardiola: Manchester United ile bir skandal yaşamadık

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Manchester United ile karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Guardiola, Manchester United ile aralarında düzgün bir rekabet olduğunu söyledi.

27 Ekim 2023 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Guardiola: Manchester United ile bir skandal yaşamadık
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 29 Ekim Pazar fünü oynayacakları Manchester United maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

"KAZANMA ZİHNİYETİ İSTİYORUM"

Old Trafford deplasmanında oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğuna değinen Pep, "Old Trafford'da kazanma zihniyetini gösteren bir takım istiyorum. Takımımın bu tarz maçları kazanabileceğini kanıtlamasını istiyorum." dedi.

İki kulüp arasındaki rekabetten bahseden Guardiola, "Manchester United ile aramızda düzgün bir rekabet var. İki kulüp de birbirine saygı duyuyor. City'deki sekizinci sezonumdayım ve şu ana kadar aramızda büyük bir problem ya da skandal yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi 21 puanlı Manchester City ligin ikinci sırasında yer alırken, 15 puanlı Manchester United sekizinci sırada bulunuyor.

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