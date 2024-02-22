Bir yandan ligde ilk 3 yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da yeni sezonun hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Devre arası Al Musrati ve Ernest Muci ile nokta atışı transferler yapan Beşiktaş, bu konuda sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Transferde hata yapmamak için kılı kırk yaran Siyah-Beyazlılar şimdiden savunma takviyelerini de bitirmeyi hedefliyor. Bu konuda Beşiktaş'ın gündemindeki öncelikli bölge stoper. Savunmacı adaylarının başında da Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen 27 yaşındaki Denis Vavro. Slovak Milli Takımı'nın da formasını giyen Vavro için pazarlıklar sürüyor.

PAS OYUNUNDA NİTELİKLİYDİ

Kopenhag ile 30 Haziran 2026'da sözleşmesi bitecek olan Vavro'nun piyasa değeri ise 4 milyon euro. Danimarka ekibiyle bu sezon 34 maça çıkan Slovak oyuncu 3 gol ve 1 asistlik skor katkısında da bulundu. Vavro, Şampiyonlar Ligi'ndeki pozitif futboluyla herkesin beğenisini kazandı. M.City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından İngiliz ekibinin dünyaca ünlü hocası Pep Guardiola, "Kopenhag'ın iki stoperini de çok beğendim. Ama özellikle Vavro pas yeteneğiyle beni çok etkiledi. Kendisini takdir ettim. Çok nitelikli bir pas oyunu oynadı" yorumu yapmıştı.