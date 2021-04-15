Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Mourinho'nun rekoruna ortak oldu

15 Nisan 2021 Perşembe 00:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 00:56

Manchester City Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında B. Dortmund'u geçti ve yarı finalde PSG ile eşleşti. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, ise kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü ve bu alanda zirveye ortak oldu

Pep Guardiola 8 kez yarı finale kalıp bu alanda Jose Mourinho'yu yakalarken Manchester City döneminde ilk kez yarı final aşamasına yükseldi.

2016/17 Son 16 turu

2017/18 Çeyrek final

2018/19 Çeyrek final

2019/20 Çeyrek final

2020/21 Yarı final

YARI FİNALİ GEÇERSE ŞAMPİYON OLUYOR



Pep Guardiola Manchester City ile yarı finale ulaşmadan önce Bayern Münih ve Barcelona ile 7 kez son dört takım arasında yer almış ancak sadece 2 kez turu geçip finale kalmıştı. Fakat Guardiola bu finalleri de kazanıp Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Barcelona ile 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Pep Guardiola, bu başarısını City ile tekrar etmek isteyecek.