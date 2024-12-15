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  • Guardiola yıkıldı! Manchester United'dan tarihi geri dönüş
Spor

Guardiola yıkıldı! Manchester United'dan tarihi geri dönüş

Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, derbide Manchester United ile karşılaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı United 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller maçın son dakikalarında geldi.

15 Aralık 2024 Pazar 21:37 - Güncelleme:
Guardiola yıkıldı! Manchester United'dan tarihi geri dönüş
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Premier Lig 16. hafta maçında Manchester City, derbide Manchester United ile karşılaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı United 2-1 kazandı.

Pep Guardiola'nın takımı 36. dakikada Josko Gvardiol ile öne geçti. MANU, 88'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Amad Diallo, 89. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve Manchester geri döndü. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma United'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Manchester United'da 14. dakikada sakatlanan Kobbie Mainoo, oyuna devam edemedi. Onun yerine Mason Mount girdi.

PEP YİNE KAZANAMADI

City ligde oynadığı son 7 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Pep Guardiola'nın takımı yine sahadan boynu bükük ayrıldı.

AMORIM İLE 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Çıktığı son 2 maçı kaybeden Manchester United'a Ruben Amorim derbi zaferiyle moral buldu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 22'ye çıkardı. Manchester City ise 27 puanda kaldı.

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