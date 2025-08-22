İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
  Spor
  Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması! ''Sanırım bir şeyler olacak''
Spor

Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması! ''Sanırım bir şeyler olacak''

Galatasaray'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen Manuel Akanji için açıklama geldi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında 'Sanırım bir şeyler olacak, göreceğiz.' dedi.

Haber Merkezi22 Ağustos 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Guardiola'dan Manuel Akanji açıklaması! ''Sanırım bir şeyler olacak''
Premier Lig'in 2. haftasında Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı ağırlayacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç önü düzenlenen basın toplantısında İsviçreli stoper Manuel Akanji hakkında konuştu.

Bütün oyuncularının değerli olduğunu belirten Guardiola, "Dias, Stones, Gvardiol, Akanji, Ake, Khusanov hepsi çok önemli! Sakatlıklar olabilir. Sadece rekabet edecek oyuncular istiyorum, tek istediğim bu!" dedi.

Manuel Akanji ve Savinho'nun transferi gündemi hakkında konuşan İspanyol teknik adam, "Bu konu hakkında bir şey bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve ne olacağını göreceğiz. Sanırım bir şeyler olacak, göreceğiz." sözlerini kullandı.

Pep Guardiola, Brezilyalı kaleci Ederson'un Tottenham karşılaşması için hazır olduğunu açıkladı.

Manchester City, cumartesi günü 14.30'de Tottenham'ı kendi evinde ağırlayacak.

