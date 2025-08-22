Premier Lig'in 2. haftasında Etihad Stadyumu'nda Tottenham'ı ağırlayacak olan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç önü düzenlenen basın toplantısında İsviçreli stoper Manuel Akanji hakkında konuştu.

Bütün oyuncularının değerli olduğunu belirten Guardiola, "Dias, Stones, Gvardiol, Akanji, Ake, Khusanov hepsi çok önemli! Sakatlıklar olabilir. Sadece rekabet edecek oyuncular istiyorum, tek istediğim bu!" dedi.

Manuel Akanji ve Savinho'nun transferi gündemi hakkında konuşan İspanyol teknik adam, "Bu konu hakkında bir şey bilmiyorum. Onlar bizim oyuncularımız ve ne olacağını göreceğiz. Sanırım bir şeyler olacak, göreceğiz." sözlerini kullandı.

Pep Guardiola, Brezilyalı kaleci Ederson'un Tottenham karşılaşması için hazır olduğunu açıkladı.

Manchester City, cumartesi günü 14.30'de Tottenham'ı kendi evinde ağırlayacak.