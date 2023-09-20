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Spor

Guardiola'dan Rodri'ye övgüler ''Avrupa'nın en iyisi''

Manchester City'de ortaya koyduğu üst düzey performansla adından sıkça söz ettiren Rodri'ye teknik direktörü Pep Guardiola övgüler yağdırdı. İspanyol çalıştırıcı, yıldız orta saha için 'Avrupa'nın en iyi orta sahası o' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Guardiola'dan Rodri'ye övgüler ''Avrupa'nın en iyisi''
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Manchester City'de gösterdiği performansla ve yakaladığı müthiş form ile beraber Rodri, teknik direktör Pep Guardiola'nın en değerli oyuncularından birisi haline geldi.

"AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Şampiyonlar Ligi grupları ilk maçında Kızılyıldız'ı sahasında 3-1 mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, takımın son golünü atan Rodri için önemli açıklamalarda bulundu.

Rodri'nin, Avrupa'daki en iyi oyunclardan olduğunu söyleyen Pep Guardiola, "Şu anda o Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncusu. Umarım gelişimini koruyabilir. Kulüp Rodri'yle sözleşme imzaladığı için şanslıydık ve o geldiğinde bu kadar özel bir oyuncu değildi. Şimdiyse Rodri tarihte kendisine yer bulabilecek bir noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

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