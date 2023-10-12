İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7587
  • EURO
    29,3645
  • ALTIN
    1671.17
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Guardiola'nın gözü Real Madrid'in yıldızında!
Spor

Guardiola'nın gözü Real Madrid'in yıldızında!

İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya gidişinin ardından orta sahada geçen sezonki temposunu yakalayamayan Manchester City, gözünü Real Madrid'in Alman yıldızına çevirdi. İddiaya göre Guardiola, Toni Kroos'u bir sonraki sezon takımda görmek istiyor.

12 Ekim 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Guardiola'nın gözü Real Madrid'in yıldızında!
ABONE OL

Premier Lig'de son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrılan ve orta sahada oyuncularından istediği verimi tam anlamıyla alamayan Pep Guardiola'nın Manchester City'si için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, Pep Guardiola'nın gelecek sezonda takıma liderlik yapmak için bir orta saha arayışında olduğu ifade edildi.

Bu doğrultuda İspanyol çalıştırıcının ilk hedefinin Real Madrid'de forma giyen Toni Kroos olduğu öne sürüldü.

Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde Toni Kroos ile birlikte olan Guardiola'nın Kroos'u ikna edebileceği belirtildi.

15 MİLYON EURO MAAŞ

City ekibinin, gelecek yaz Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek Kroos'a yıllık 15 milyon euro maaş seviyesinde bir teklif yapabileceği de aktarıldı.

MADRID DE BİTİRMEK İSTİYOR

Alman yıldız orta saha Kroos, geçmişte yaptığı bir röportajda kariyerini Real Madrid'de bitirmek istediğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.