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Spor

Gudmundsson'dan Lille'e 5 yıllık imza

Son Fransa şampiyonu Lille, Groningen'in İsveçli sol beki Gabriel Gudmundsson'u renklerine bağladı.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:40
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Fransa Birinci Futbol Liginde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımı, Hollanda'nın Groningen ekibinde forma giyen İsveçli futbolcu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Gabriel Gudmundsson ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine sağ bek olarak başlayan Gabriel Gudmundsson, Groningen'de sol bek pozisyonunda oynadı.

İsveçli futbolcu, Groningen'de geçen sezon çıktığı 23 maçta 5 gol pası verdi.

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